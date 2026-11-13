Умер актер из фильма "Няньки" Кристиан Казинс

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Christian Cousins

Американский актер Кристиан Казинс, известный по роли в фильме "Няньки", умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на сводного брата актера Йонаса Розера.

По словам собеседника СМИ, актер умер от заболевания печени 20 октября. Точный диагноз и другие подробности смерти он не привел.

Казинс родился 17 марта 1983 года в Калифорнии. Первую роль он сыграл в возрасте 4 лет вместе со своим братом-близнецом Джозефом Казинсом в сериале "Тихая пристань". Позднее братья приняли участие в фильмах "Детсадовский полицейский" и "Няньки". Кроме того, в эпизодических ролях Казинсы появлялись вместе с сериалах "Тайны отца Даулинга", "Мистический городок Эйри в Индиане", "Крылья" и других.

В середине 1990-х годов братья завершили актерскую карьеру. Кристиан Казинс отошел от публичности и устроился на работу в сфере производства мебели и предметов декора.