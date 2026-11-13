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13 ноября, 16:26

Происшествия

Первый в сезоне случай смерти ребенка от холода зафиксирован в секторе Газа

Фото: ТАСС/IMAGO/APAimages/Hassan al-Jedi

В секторе Газа малолетний ребенок скончался от переохлаждения, что стало первым зафиксированным случаем за сезон в регионе. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава в своем телеграм-канале.

Мальчик поступил в больницу "Насер" в Газе уже мертвым. Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало резкое снижение температуры тела.

Власти сектора Газа многократно сообщали о резком ухудшении гуманитарной ситуации в регионе из-за обрушившихся сильных ливней. В частности, в лагерях беженцев не хватает утепленных палаток, непромокаемых настилов, а также зимней одежды и обогревателей.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отвергает план "Совета мира" по сектору Газа из 15 пунктов и не выведет войска из анклава, пока радикальное движение ХАМАС не будет действительно разоружено. По словам политика, Израиль обсуждает этот вопрос с США, у которых уже есть идеи.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, в свою очередь, призвал увеличить число целевых убийств в секторе Газа и сказал, что некоторые его жители "не заслуживают жизни". Он также отметил необходимость возобновления строительства еврейских поселений на палестинских территориях.

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