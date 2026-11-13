Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 16:05

Наука
Главная / Новости /

Астроном Турилов: москвичи смогут увидеть две планеты из грядущего парада 14 ноября

Астроном рассказал, увидят ли москвичи парад планет 14 ноября

Фото: 123RF.com/forplayday

Жители столицы с большой вероятностью смогут увидеть две планеты из парада, который выстроится в небе 14 ноября. Однако для этого нужно будет оказаться за городом ранним утром, рассказал Москве 24 лектор Московского планетария Ярослав Турилов.

Он уточнил, что 14 ноября перед восходом Солнца Меркурий, Венера, Марс и Юпитер визуально окажутся примерно на одной линии.

"Проблема в том, что Меркурий в это время окажется всего лишь в 6 градусах от горизонта, а это очень мало, поэтому увидеть его будет практически нереально. Если и представится шанс, то только там, где абсолютно открытое пространство и ничего не заслоняет линию горизонта", – подчеркнул эксперт.

Похожая ситуация сложится и в плане Венеры. С одной стороны, она является самой яркой участницей ожидаемого парада, ведь это третий по яркости объект на небе, ярче нее лишь Солнце и Луна. Однако 14 ноября перед восходом наблюдения планеты будут осложнены тем, что она тоже окажется низко относительно линии горизонта: высота составит всего лишь 10–12 градусов.
Ярослав Турилов
лектор Московского планетария

Что касается Марса и Юпитера, то их положение на небе будет очень интересным: с Земли визуально они окажутся недалеко относительно друг друга. Причем еще ближе они станут 15 и 16 ноября.

"При этом появляются они уже в районе полуночи, поэтому их можно увидеть и ночью на восточной стороне горизонта. А вот перед восходом планеты окажутся в южной части. Юпитер в виде яркой звезды станет заметным ориентиром. Рядом с ней можно будет заметить красноватую точку – это Марс", – пояснил Турилов.

Однако, чтобы увидеть хоть одну из планет, важна хорошая безоблачная погода: небо должно быть чистым. К тому же следует уехать подальше от большого города, туда, где открытый горизонт и нет засветки уличных фонарей и рекламных конструкций, подчеркнул Турилов.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева назвала лучшие локации для наблюдения "затмения века" в 2027 году. Например, можно отправиться в Египет, в древний город Луксор. Также хорошая видимость ожидается в Тунисе и Саудовской Аравии.

Читайте также


Трошина Любовь

наукаэксклюзив

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика