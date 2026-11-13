Астроном Турилов: москвичи смогут увидеть две планеты из грядущего парада 14 ноября

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Жители столицы с большой вероятностью смогут увидеть две планеты из парада, который выстроится в небе 14 ноября. Однако для этого нужно будет оказаться за городом ранним утром, рассказал Москве 24 лектор Московского планетария Ярослав Турилов.

Он уточнил, что 14 ноября перед восходом Солнца Меркурий, Венера, Марс и Юпитер визуально окажутся примерно на одной линии.

"Проблема в том, что Меркурий в это время окажется всего лишь в 6 градусах от горизонта, а это очень мало, поэтому увидеть его будет практически нереально. Если и представится шанс, то только там, где абсолютно открытое пространство и ничего не заслоняет линию горизонта", – подчеркнул эксперт.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария Похожая ситуация сложится и в плане Венеры. С одной стороны, она является самой яркой участницей ожидаемого парада, ведь это третий по яркости объект на небе, ярче нее лишь Солнце и Луна. Однако 14 ноября перед восходом наблюдения планеты будут осложнены тем, что она тоже окажется низко относительно линии горизонта: высота составит всего лишь 10–12 градусов.

Что касается Марса и Юпитера, то их положение на небе будет очень интересным: с Земли визуально они окажутся недалеко относительно друг друга. Причем еще ближе они станут 15 и 16 ноября.

"При этом появляются они уже в районе полуночи, поэтому их можно увидеть и ночью на восточной стороне горизонта. А вот перед восходом планеты окажутся в южной части. Юпитер в виде яркой звезды станет заметным ориентиром. Рядом с ней можно будет заметить красноватую точку – это Марс", – пояснил Турилов.

Однако, чтобы увидеть хоть одну из планет, важна хорошая безоблачная погода: небо должно быть чистым. К тому же следует уехать подальше от большого города, туда, где открытый горизонт и нет засветки уличных фонарей и рекламных конструкций, подчеркнул Турилов.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева назвала лучшие локации для наблюдения "затмения века" в 2027 году. Например, можно отправиться в Египет, в древний город Луксор. Также хорошая видимость ожидается в Тунисе и Саудовской Аравии.

