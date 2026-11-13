В Microsoft сообщили о постепенном восстановлении трафика после сбоя

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Корпорация Microsoft завершила часть восстановительных работ на инфраструктуре, пострадавшей из-за технического сбоя. Об этом компания сообщила в социальной сети X.

В корпорации отметили, что трафик постепенно восстанавливается, а ситуация улучшается по основным направлениям работы сервисов. В частности, пользователям становится доступнее почта, сокращаются задержки при обработке электронных писем.

При этом в компании предупредили, что пользователи еще могут сталкиваться с отдельными перебоями.

12 ноября пользователи Microsoft начали сообщать о сбоях в работе платформ. К утру 13 ноября сбой в системах корпорации охватил 74 страны и территории.

По информации сервиса Downdetector, за час были получены сообщения о проблемах из всех этих регионов, а число жалоб на Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в 100 раз. Около 30% обращений поступило из США.

Вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна заявил, что сбой не был связан с хакерской атакой или другим внешним вмешательством.

