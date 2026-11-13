Сбои в работе сервисов Microsoft не связаны с кибератакой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Массовые сбои в работе сервисов Microsoft не были связаны с действиями хакеров или иным внешним вмешательством. Об этом вице-президент корпорации Чарльз Ламанна сообщил в соцсети Х.

Компания продолжает работать над устранением неполадок, заверил он.

Проблемы в работе сервисов стали наблюдаться вечером 12 ноября. Жалобы пользователей поступили из США, Канады, Великобритании, Германии, Испании и других стран. К следующему дню сбой охватил 74 государства и территории. В результате количество сообщений о работе Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в 100 раз.

По данным Downdetector, с 08:00 по московскому времени на работу сервиса Outlook пришло свыше 60 тысяч новых жалоб, а на работу Microsoft 365 – свыше 18 тысяч.