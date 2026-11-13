Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 10:15

Город

Почти 220 домов расселили по реновации в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 220 ветхих домов расселили в столице в рамках программы реновации с начала года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Наибольшее количество зданий освободили на северо-востоке столицы – 38. На востоке города расселили 31 дом, на западе – 26. Горожане получили квартиры с улучшенной планировкой в новых жилых комплексах.

Переселяют горожан поэтапно. Новостройки появляются на месте снесенных старых домов или на специально выделенных площадках. В Москве постепенно обновляется жилой фонд, а жители столицы получают современное жилье в своих же районах.

Освободившиеся здания демонтируют с применением экологичной технологии "умный снос", которая позволяет снизить уровень шума и грязи. Строительный мусор сортируется и отправляется на переработку. На этих площадках в дальнейшем строятся не только новые дома, но и сопутствующая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы возведут еще 19 новостроек в рамках программы реновации. Общая площадь жилья превысит 437 тысяч квадратных метров. Всего там будет свыше 7 тысяч квартир, 73 из которых обустроят специально для маломобильных горожан.

"Новости дня": на реновацию в Москве до 2029 года направят более триллиона рублей

Читайте также


городреновация

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика