Почти 220 домов расселили по реновации в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 220 ветхих домов расселили в столице в рамках программы реновации с начала года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Наибольшее количество зданий освободили на северо-востоке столицы – 38. На востоке города расселили 31 дом, на западе – 26. Горожане получили квартиры с улучшенной планировкой в новых жилых комплексах.

Переселяют горожан поэтапно. Новостройки появляются на месте снесенных старых домов или на специально выделенных площадках. В Москве постепенно обновляется жилой фонд, а жители столицы получают современное жилье в своих же районах.

Освободившиеся здания демонтируют с применением экологичной технологии "умный снос", которая позволяет снизить уровень шума и грязи. Строительный мусор сортируется и отправляется на переработку. На этих площадках в дальнейшем строятся не только новые дома, но и сопутствующая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы возведут еще 19 новостроек в рамках программы реновации. Общая площадь жилья превысит 437 тысяч квадратных метров. Всего там будет свыше 7 тысяч квартир, 73 из которых обустроят специально для маломобильных горожан.