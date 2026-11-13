Москвичей предупредили о сильном ветре 13 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

В Москве ожидаются порывы ветра до 12–17 метров в секунду. Непогода продлится с 13:00 до конца суток 13 ноября, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

Горожанам рекомендуют соблюдать осторожность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.

Также Гидрометцентр России спрогнозировал на 13 ноября в Москве пасмурную погоду с дождем. Днем воздух прогреется до 4–6 градусов, ночью температура опустится до 2 градусов. В Подмосковье днем ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а в ночные часы – до 1 градуса. Атмосферное давление составит 732–741 миллиметр ртутного столба.

Помимо этого, синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в ночь на 14 ноября в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. С 21:00 13 ноября до 06:00 следующего дня ожидается до 28 литров дождя на квадратный метр, причем наиболее сильные осадки прогнозируют на середину ночи.

