Средства ПВО за ночь уничтожили 1 198 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали 1 198 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Атака продолжалась с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября. В частности, дроны перехвачены над Волгоградской, Саратовской, Калужской, Тверской, Курской, Белгородской, Липецкой, Астраханской, Воронежской, Ростовской, Тульской, Владимирской, Орловской, Брянской, Смоленской, Рязанской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее супружеская пара пострадала при атаке беспилотника на автомобиль в Горловке. Инцидент произошел в Калининском районе города. Под удар попала гражданская машина, в которой находились мужчина и женщина.

До этого в Грайвороне Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на частный дом погиб мирный житель, получивший тяжелые травмы. Также при ударе оказались повреждены окна, кровля дома и надворной постройки.

