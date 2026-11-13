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Новости

13 ноября, 07:36

Город

Помещение для бизнеса выставили на торги в Отрадном

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В московском районе Отрадное предпринимателям предложили приобрести крупный коммерческий объект, который выставили на городские торги. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Двухуровневое нежилое помещение находится на первом этаже здания по адресу улица Римского-Корсакова, дом 16. Его площадь составляет 679,3 квадратного метра. Продавцом выступает департамент городского имущества Москвы.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, объект подойдет для размещения спортивного или образовательного центра с несколькими направлениями, многопрофильной клиники либо другого предприятия сферы услуг. Отдельный вход позволит организовать удобный доступ для посетителей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 16 ноября. Сами торги назначены на 24 ноября и пройдут в электронном формате на площадке "Росэлторг".

Для участия потребуется зарегистрироваться на платформе и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на торги выставили коммерческое помещение в доходном доме Ф. С. Рахманова – памятнике архитектуры начала XX века. Площадь объекта составляет 431,2 квадратного метра, а будущему владельцу предстоит соблюдать требования по его охране. Аукцион назначен на 24 ноября, заявки принимают до 16 ноября.

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