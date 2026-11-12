Коммерческое помещение выставили на торги в Басманном районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Коммерческую недвижимость в Басманном районе Москвы выставили на открытый аукцион. Объект находится в доходном доме Ф. С. Рахманова – памятнике архитектуры начала XX века. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства.

Помещение площадью 431,2 квадратного метра расположено на первом этаже четырехэтажного здания по адресу улица Покровка, дом 19. Объект культурного наследия регионального значения был построен в 1899–1902 годах по проекту архитектора П. А. Дриттенпрейса.

Как рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, недвижимость может заинтересовать предпринимателей, планирующих открыть шоурум, художественную галерею, студию дизайна или другой бизнес. Здание находится недалеко от станции метро "Чистые пруды".

Продавцом выступает Департамент городского имущества Москвы. При этом новый владелец должен будет соблюдать установленные требования по охране и содержанию объекта культурного наследия.

Прием заявок на участие в торгах завершится 16 ноября. Сам аукцион пройдет 24 ноября на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимо зарегистрироваться и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее в Басманном районе на городские торги выставили два нежилых помещения общей площадью более 260 квадратных метров. Недвижимость расположена в здании на улице Воронцово Поле, доме 11, строении 1.