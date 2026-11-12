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12 ноября, 05:33

Политика

Минобороны сообщило о загрузке баллистической ракеты "Ярс" в шахтную установку

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В России провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Ярс" в шахтную пусковую установку. Работы выполнили в одном из ракетных соединений стационарного базирования, сообщили в министерстве обороны России.

Для установки ракеты использовали специальный транспортно-загрузочный агрегат. В военном ведомстве уточнили, что технологические операции занимают несколько часов.

В Минобороны подчеркнули, что перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) включает не только обновление ракетных комплексов, но и развитие инфраструктуры.

В мае подразделения Вооруженных сил России провели испытательный запуск ракеты "Ярс" в рамках учений ядерных сил. Межконтинентальную баллистическую ракету запустили с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.

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