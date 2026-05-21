Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 17:06

Политика

ВС РФ запустили ракеты "Ярс" и "Циркон" на учениях ядерных сил

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Подразделения Вооруженных сил России запустили ракеты "Ярс" и "Циркон" в рамках учений ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс" была запущена с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Также экипаж фрегата из акватории Баренцева моря произвел запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" по полигону Чижа, а атомная подлодка стратегического назначения выполнила пуск МБР "Синева".

Кроме того, на полигоне Капустин Яр расчет Вооруженных сил Белоруссии выполнил практический пуск баллистической ракеты комплекса "Искандер-М". Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации ТУ-95МС, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет. В свою очередь, самолеты МиГ-31И осуществили пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Минобороны России объявило о проведении учений по подготовке и применению ядерных сил 19 мая. Они продлятся до 21-го числа. В мероприятиях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, авиация, а также Ленинградский и Центральный военные округа. Всего планировалось задействовать свыше 64 тысяч военных и 7,8 тысячи единиц техники.

Владимир Путин указал, что использование ядерного оружия – это исключительная мера обеспечения безопасности страны. Он отметил, что 21 мая Россия и Белоруссия проводят первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. В рамках учений предстоит отработать широкий спектр задач.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика