Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 14:37

Город

Новый вид птиц обнаружен на Воробьевых горах

Фото: 123RF.com/gintsivuskansphoto

Новый вид птиц заметили на Воробьевых горах в Москве. Там обнаружили лесного голубя вяхиря, который не появлялся последние несколько лет, сообщила пресс-служба Парка Горького.

Теперь на Воробьевых горах насчитывается 64 вида пернатых.

В парке отметили, что новую птицу зафиксировали во время орнитологической экскурсии.

"Эта встреча пополнила список птиц Воробьевых гор до 64 видов – важное событие для наблюдателей и любителей природы", – говорится в сообщении.

Ранее редкий удод был замечен в национальном парке "Лосиный остров". Этот охраняемый вид занесен в Красную книгу Московской области. Он обладает яркой внешностью: контрастным коричнево-оранжевым оперением, длинным и тонким клювом.

В "Лосином острове" призвали посетителей наблюдать за птицами со стороны, чтобы не тревожить их.

Сезон спасения утят начался в Москве

Читайте также


животныегород

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика