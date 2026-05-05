Более 200 домиков для уток установят на прудах Москвы накануне летнего сезона

В преддверии лета специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к установке на московских прудах специальных домиков для водоплавающих птиц. Всего на водоемах появится 209 плавучих конструкций. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Плавающие домики нужны уткам и другим птицам, чтобы отдыхать на воде. Особенно это важно для птенцов после долгих заплывов. В первую очередь конструкции устанавливают на тех прудах, где нет пологих берегов и птицам сложно выбраться на сушу, а отдыхать на плаву нужно несколько раз в день. Помимо домиков, специалисты ГУП "Мосводосток" оборудуют удобные сходы на берег.

Каждый летний домик состоит из деревянного укрытия и плавучей платформы. Конструкцию тросами прикрепляют к якорям, которые опускают на дно. Доставляют домики на середину водоема с помощью весельных лодок. Работы начались после полного схода льда.

"Зимой специалисты предприятия провели тщательный осмотр и необходимое обслуживание каждого домика. Очистили платформы, фасады и крыши от скопившихся за предыдущий сезон загрязнений, при необходимости выполнили ремонт поврежденных элементов", – рассказала начальник управления планирования, контроля и анализа эксплуатационной деятельности ГУП "Мосводосток" Светлана Бутушина.

Домики будут находиться на прудах до первых осенних заморозков. Как только птицы отправятся на юг, конструкции демонтируют до следующего сезона.

ГУП "Мосводосток" обслуживает 290 городских прудов. Специалисты следят за чистотой воды и берегов, проводят реабилитацию водоемов. С 2012 года работы прошли на 178 водных объектах.

Ранее была обследована акватория Москвы-реки вблизи набережной Новикова-Прибоя после информации о ее загрязнении. Недалеко от берега работники зафиксировали остаточные следы взвешенных веществ природного происхождения. Для обследования были взяты пробы воды, однако проверка не показала гибели флоры и фауны.