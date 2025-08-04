Мосводосток не обнаружил следов сброса загрязняющих веществ в Яузе

Фото: телеграм-канал "Мосводосток"

Специалисты ГУП "Мосводосток" проверили русло реки Яузы в районе Электрозаводского моста в Москве. Они не обнаружили следов сброса загрязняющих веществ или окрашивания, сообщается в телеграм-канале организации.

В понедельник, 4 августа, в Сети начали распространять информацию о странной жидкости, вытекающей в воду Яузы на востоке столицы. Сообщалось, что жители заметили массы бело-зеленого цвета.

После появления таких сведений Мосводосток прибыл на место для обследования. Однако специалисты установили, что акватория реки находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее природоохранная прокуратура проверяла факт загрязнения реки Серебрянки на востоке Москвы. Тогда был выявлен его источник в акватории Юго-Восточного Терлецкого пруда. Специалисты локализовали загрязнение и отобрали пробы.

Кроме того, столичная прокуратура заинтересовалась загрязнением реки Сходни. На тот момент сброс бетонных отходов был выявлен на Фирсановском шоссе.

