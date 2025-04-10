Прокурорская проверка начата из-за загрязнения реки Серебрянки в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку информации о загрязнении реки Серебрянки на востоке Москвы. Об этом говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"В настоящее время установлен возможный источник загрязнения водного объекта в акватории Юго-Восточного Терлецкого пруда", – говорится в публикации надзорного ведомства.

Специалисты уже локализовали загрязнение и отобрали пробы воды. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого столичная прокуратура заинтересовалась загрязнением реки Сходни. Тогда сброс бетонных отходов был выявлен на Фирсановском шоссе. Кроме того, была начата проверка информации о загрязнении Москвы-реки в районе Марьино.

