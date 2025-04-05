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05 апреля, 12:08

Происшествия

Прокуратура Москвы проведет проверку по факту сброса отходов в реку Сходня

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Москвы проведет проверку по факту загрязнения реки Сходня. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

Отмечается, что сброс бетонных отходов зафиксирован в ходе мониторинга территории на Фирсановском шоссе. К проверке привлекли специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды, отобраны пробы почв и воды.

По результатам проведенных мероприятий будет установлен размер причиненного вреда, также при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

Ранее прокуратура организовала проверку после появления сведений о загрязнении Москвы-реки в Марьине. Эксперты уже взяли образцы воды для выяснения источника загрязнения. Проверка пройдет при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды и ГУП "Мосводосток".

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