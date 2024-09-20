20 сентября, 15:02Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту гибели рыбы в реке Пехорке Московской области
Фото: balashiha.ru
Уголовное дело возбуждено из-за гибели рыбы в реке Пехорке в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
По информации ведомства, во время проверки соблюдения требований природоохранного закона об охране водных ресурсов было установлено, что в Пехорке погибли более двух тысяч рыб различных пород.
Специалисты взяли пробы воды и донных отложений. По результатам экспертизы выявилось превышение допустимых значений загрязняющих веществ сразу в несколько раз. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о загрязнении вод, материалы проверки были направлены в органы дознания.
"Ход и результаты расследования взяты прокуратурой на контроль", – сказано в сообщении.
Ранее прокуратура инициировала проверку в связи с загрязнением реки Сетуни на западе Москвы. Параллельно эксперты приступили к проведению работ по обработке поверхности реки специальными средствами, ликвидирующими загрязнение.
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