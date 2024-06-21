Более 1,5 млн анализов качества воды проведено в Москве с 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели свыше 1,5 миллиона анализов качества воды с начала 2024 года, подтвердивших ее соответствие всем требованиям и нормативам. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов", – уточнил он.

По словам заммэра, ежедневно мегаполис потребляет порядка трех миллионов кубометров воды. В Москве проложено около 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в перманентном контроле.

Специалисты проверяют качество воды с помощью современных технологий на маршруте от водоисточника до потребителя. Дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работает более 500 автоматических анализаторов.

Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты принимают решения по изменению технологических режимов очистки, пояснил Бирюков

Ранее начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов рассказал, что качество воды в открытых столичных бассейнах нужно проверять каждые четыре часа. Он дополнил, что для обеспечения безопасного отдыха жителей осуществляется производственный контроль с проведением лабораторных исследований.