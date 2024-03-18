Прокуратура начала проверку после загрязнения реки Сходни на северо-западе столицы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку после обнаружения загрязнения на поверхности реки Сходни на северо-западе города. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Инцидент произошел возле владения 32 по улице Василия Петушкова в районе Южное Тушино, добавили в пресс-службе. Сейчас специалисты уже ликвидируют загрязнение. До этого были взяты пробы воды и осмотрены места возможных источников негативного воздействия.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", – рассказали в прокуратуре.

До этого там сообщали, что на поверхности Москвы-реки в районе Бережковской набережной обнаружено пятно. По данному факту также была начата проверка, а специалисты начали ликвидировать последствия загрязнения.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в Москве усилили контроль качества воды. Это связано с будущим весенним половодьем, добавлял он. В частности, специалисты увеличили число контрольных точек в устьях малых рек и притоках для отбора проб.

Контроль за качеством воды усилили в Москве перед весенним половодьем