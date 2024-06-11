Семья обратилась в полицию после ожогов от бутилированной воды в Самарской области

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Семья из Самарской области обратилась в полицию из-за ожогов, которые получила после употребления питьевой воды. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Евгений Архангельский.

Он сообщил, что вечером 8 июня семья заказала доставку питьевой воды, которую привезли 9-го числа. Когда они начали употреблять воду, то почувствовали горечь. В результате женщина, выпившая больше всего воды, пошла к врачу, и доктор диагностировал у нее химический ожог.

"Мальчик маленький меньше всех употребил и держался до вечера, пока скорую не вызвали. Изменился цвет языка, какая-то форма у него странная. Отца также отвезли сдать анализы", – добавил адвокат.

Сейчас, как он утверждает, пострадавшая сторона уже подготовила заявление в СК РФ и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские, по его словам, уже изъяли бутылки воды. Архангельский уточнил, что товар имел маркировку "Честный знак".

Ранее стало известно, что с симптомами острой кишечной инфекции в Буйнакске госпитализированы более 84 человек. Жалобы на самочувствие начали поступать от детей и взрослых с 9 июня. Всех доставили в инфекционный стационар центральной городской больницы. Роспотребнадзор по Республике Дагестан заявил, что причиной массового отравления людей стала вода, в которой выявили возбудителей кишечных инфекций.

