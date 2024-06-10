10 июня, 21:59Происшествия
Число госпитализированных после отравления в Буйнакске увеличилось до 84
Фото: телеграм-канал "Следком"
Число госпитализированных в больницы после отравления в дагестанском Буйнакске увеличилось до 84, сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.
По данным ведомства, пациенты находятся в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы. Здесь уже развернули дополнительные койки, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы свыше 35 человек. Жалобы на самочувствие начали поступать от детей и взрослых с 9 июня.
По поручению главы Минздрава республики Татьяны Беляевой в Центральной городской больнице Буйнакска работает бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней.