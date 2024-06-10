Число госпитализированных после отравления в Буйнакске увеличилось до 84

Фото: телеграм-канал "Следком"

Число госпитализированных в больницы после отравления в дагестанском Буйнакске увеличилось до 84, сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

По данным ведомства, пациенты находятся в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы. Здесь уже развернули дополнительные койки, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы свыше 35 человек. Жалобы на самочувствие начали поступать от детей и взрослых с 9 июня.

По поручению главы Минздрава республики Татьяны Беляевой в Центральной городской больнице Буйнакска работает бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней.

