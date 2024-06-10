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10 июня, 10:38

Происшествия

Свыше 35 человек госпитализировали в Буйнакске с симптомами отравления

Фото: depositphotos/kalinovsky

Более 35 человек госпитализированы в дагестанском Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава республики.

По данным министерства, с 9 июня пациенты обращаются с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции. Госпитализировано 35 человек, среди которых есть дети.

По поручению министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой в Центральной городской больнице Буйнакска работает бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней.

Ранее острую кишечную инфекцию диагностировали у 36 курсантов воронежского института МВД. Прокуратура отмечала, что намерена проверить, соблюдались ли санитарно-эпидемиологические требования в вузе.

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