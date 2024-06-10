10 июня, 10:38Происшествия
Свыше 35 человек госпитализировали в Буйнакске с симптомами отравления
Фото: depositphotos/kalinovsky
Более 35 человек госпитализированы в дагестанском Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава республики.
По данным министерства, с 9 июня пациенты обращаются с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции. Госпитализировано 35 человек, среди которых есть дети.
По поручению министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой в Центральной городской больнице Буйнакска работает бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней.
Ранее острую кишечную инфекцию диагностировали у 36 курсантов воронежского института МВД. Прокуратура отмечала, что намерена проверить, соблюдались ли санитарно-эпидемиологические требования в вузе.
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