Роскачество выявило кишечную палочку и фитостерин в мороженом

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Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в пломбире "Мишка на полюсе" и мороженом "Ермолино", а фитостерин обнаружили в продукции марок "Как раньше", "Ля Ля Фам", "Филевское". Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование ведомства.

Всего изучили 38 марок, более 60% из них соответствуют требованиям. Среди них – мороженое "Степ", "Вологодский пломбир", "Золотой стандарт", "Чистая линия", "Коровка из Кореновки", Nestle, "Монарх", "Светаево", Monterra, "Белое золото", "ВкусВилл", "Жемчужина России", Mars, Milka, Oreo, Sunreme, "Магнат", "Маша и Медведь", "Свитлогорье", Alpen Gold, Snickers, Эkzo, Bounty, Maxiduo, M&M's.

В Роскачестве объяснили, что кишечная палочка может быть в продуктах, которые не подвергаются термической обработке. Эти бактерии могут вызывать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота, диарея, в результате развивается обезвоживание.

В "Шин-Лайн" заявили, что по результатам независимой экспертизы и мониторинга Минздрава Казахстана в "Мишке на полюсе" кишечную палочку не обнаружили. Исследование провели после того, как от управления Роспотребнадзора по Новосибирской области поступило соответствующее требование. Эксперты компании "Шин-Лайн" считают, что претензии к микробиологии в летний период возникли из-за нарушения требований к транспортировке и хранению в магазинах продукта.

Кроме того, в брендах мороженого "Как раньше", "Ля Ля Фам" и "Филевское" обнаружили замену молочного жира растительным. Это делает продукцию фальсификатом, утверждают в Роскачестве. В них нашли фитостерин, также в продуктах оказалось значительно меньше молочного жира, чем установлено законодательством.

До этого специалисты Роскачества выявили в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу, или "мясной клей". Фермент обнаружили в продукте производителей "Свежее завтра" и "Славянские кружева". Применение "мясного клея" запрещено на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

