В Оренбургской области нашли 33 тонны фантомных молочных продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 33 тонн фантомного молока нашли в Оренбургской области, его поставляла фирма из Санкт-Петербурга в детские сады и школы, однако по указанному адресу производства не оказалось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.

По данным СМИ, родители и контрольно-надзорные органы сформировали претензии к деятельности компании из Санкт-Петербурга. Они изучили сведения из федеральной информационной системы для отслеживания перемещения поднадзорных Госветнадзору грузов "Меркурий".

Профильное ведомство выявило ряд нарушений. Стало известно, что с января фирма поставила 136 партий молочной продукции в детские сады через фирму-прокладку, чей склад не соблюдал санитарные нормы.

Россельхознадзор проверил поставщика компании, который отгрузил почти 33 тонны молока, и узнал, что по указанному в документах адресу производства не существует. Вместо склада на территории находился жилой многоквартирный дом.

Как отметил председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, подобная схема является распространенной.

"Компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детские сады. Затем получает товар от производителя и создает фирмы-однодневки, через которые тот якобы проходит. На деле продукты разбавляют, подменяют или сокращают объемы", – сказал он.

По его словам, полученные остатки распродают, а разницу кладут себе в карман.

В прошлом году стало известно, что в стране может появиться база данных, в которой будут представлены сведения о недобросовестных производителях, поставщиках и импортерах промышленной продукции. В Минпромторге поддержали создание подобного перечня.