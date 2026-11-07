Кличко обвинил Зеленского во лжи и манипуляциях на фоне проблем в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что центральная власть Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским манипулирует фактами и вводит общественность в заблуждение на фоне критической ситуации с электричеством и водоснабжением в столице. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Мантра центральной власти, что Киев – худший, постоянные манипуляции, ложь – плохая история. Потому что в попытке избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически уничтожает Киев", – написал Кличко.

Кроме того, мэр обвинил Зеленского в незнании реальной ситуации с энергоснабжением в других регионах Украины. По словам Кличко, власти на местах сталкиваются с теми же сложностями, что и столица, однако вместо поддержки со стороны государства получают лишь критику и искусственные барьеры.

Ранее Зеленский заявил, что наиболее тяжелой обстановка с перебоями электроснабжения и водоснабжения остается в Киеве, и возложил ответственность за это на городские власти. По его словам, фактически это следствие того, что решения по подготовке к отопительному сезону на городском уровне не выполнялись.

Кличко отмечал, что предстоящая зима для украинской столицы будет непростой, в связи с чем призвал жителей города готовиться к разным сценариям, включая самый тяжелый.