Во Франции двое неизвестных украли из магазина сигареты на 700 тыс евро

Фото: depositphotos/dechevm​

Двое неизвестных взяли в заложники управляющего оптовым магазином в городе Витроль на юге Франции и украли более 200 коробок с сигаретами на сумму 700 тысяч евро (около 64 миллионов рублей). Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел в департаменте Буш-дю-Рон. Чтобы заставить управляющего выполнять требования, злоумышленники надели на него пояс со взрывчаткой.

Затем они скрылись, погрузив 220 коробок сигарет в фургон. Спустя некоторое время мужчине удалось самостоятельно снять пояс. Как сообщает BFMTV, нападение произошло в относительно спокойной промышленной зоне, где находится множество логистических складов.

Расследование будет проводить бригада по борьбе с бандитизмом. Следователи изучат записи с камер видеонаблюдения.

Ранее во Франции неизвестные совершили вооруженное ограбление и вынесли от 20 до 50 килограммов золота из ювелирной фабрики в городе Безансон на востоке страны. Пятеро вооруженных нападавших ворвались на фабрику около 07:00 (09:00 по московскому времени). Они похитили не только золото, но и ювелирные украшения.

Неизвестным удалось скрыться, но позже полиция обнаружила сожженный автомобиль, на котором скрывались нападавшие. В настоящее время ведется расследование.