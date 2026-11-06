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06 ноября, 19:55

Спорт

Российская фигуристка Петросян выступит на Гран-при ISU в США

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Российская фигуристка Аделия Петросян вошла в заявку на этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в американском Эверетте (штат Вашингтон). Об этом говорится на сайте организации.

Соревнования пройдут с 13 по 15 ноября.

Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и победительницей финала Гран-при России.

В нынешнем сезоне Петросян заняла второе место на турнире серии "Челленджер" в Грузии. С сезона-2026/27 ISU допустил российских фигуристов и тренеров до международных соревнований в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Игнатова (до замужества – Трусова) была приглашена ISU на этап Гран-при в США. Приглашение также пришло и на фигуриста Евгения Семененко – ему предстоит стартовать на этапе Гран-при в Финляндии.

Кроме того, ISU пригласил обоих спортсменов на этап Гран-при в Китае. Соревнования начались в Шэньчжэне 6 ноября, они продлятся до 8 ноября.

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