Netflix опубликовал тизер приквела сериала "Очень странные дела"

Видео: Netflix

Стриминговая компания Netflix представила тизер нового сериала "Другие миры", который станет приквелом шоу "Очень странные дела". Тизер опубликован на YouTube-канале компании.

"Прежде чем появился Хоукинс (город, где разворачивается основной сюжет "Очень странных дел". – Прим. ред.), был Марион", – говорится в описании тизера.

Из ролика следует, что действие "Других миров" развернется в 1955 году в штате Невада, однако детали сюжета не раскрываются. Премьера сериала запланирована на 2028 год.

Оригинальный сериал "Очень странные дела" вышел в 2016 году. Проект завершился пятым сезоном в 2025 году.

Ранее сценаристов сериала "Очень странные дела" братьев Мэтта и Росса Дафферов обвинили в использовании искусственного интеллекта при работе над финальным сезоном проекта. Подозрения у поклонников возникли после выхода документального фильма о создании финала "Очень странных дел".