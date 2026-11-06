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06 ноября, 17:25

Культура

Российская государственная библиотека отказалась комментировать "Литрейв"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российская государственная библиотека (бывшая Ленинская библиотека. – Прим. ред.) не стала комментировать мероприятие "Литрейв". Об этом представитель учреждения сообщил в ответ на запрос ТАСС.

Ранее "Литературный рейв" вызвал споры в соцсетях. Часть пользователей поблагодарили за возможность увидеть учреждение в необычном формате, а другие возмутились.

К обсуждению присоединилась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая назвала мероприятие "странным" и поинтересовалась, как организаторы обеспечили сохранность древних книг и исторических помещений.

В самой библиотеке заявили, что на входе и в залах работала охрана, алкоголя на мероприятии не было, а каких-либо нарушений за вечер не зафиксировали. Там пояснили, что формат направлен на привлечение молодой аудитории к чтению.

Мероприятие прокомментировали и в Госдуме. Депутат Виталий Милонов заявил, что литературные рейвы в библиотеках могут быть допустимы, если они не угрожают редким книгам и учитывают особенности таких пространств.

"Литрейв" в Ленинской библиотеке вызвал споры в соцсетях

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