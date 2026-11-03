В ГД одобрили проведение рейвов в библиотеках при условии безопасности для книг

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Литературные рейвы в библиотеках могут быть допустимы, если они не угрожают редким книгам и учитывают особенности таких пространств. Об этом Агентству "Москва" сообщил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя проведение "Литрейва" в Российской государственной библиотеке.

По словам депутата, мероприятие допустимо, если исполнители и композиции подобраны так, что программа логично связана с местом. При этом надо следить, чтобы громкость не повредила редкие старые книги. Идею он назвал неплохой на фоне снижения интереса к книгам у молодежи и взрослых.

"Если это просто колбаса бессмысленная, то такие мероприятия проводить не стоит в таких местах. Но если подобраны исполнители, композиции таким образом, чтобы это было логично увязано, то почему бы и нет", – сказал Милонов.

Ранее "Литературный рейв", прошедший в бывшей Ленинской библиотеке, вызвал споры в соцсетях. Часть пользователей поблагодарили за возможность увидеть учреждение в необычном формате, а другие возмутились.

К обсуждению присоединилась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая назвала мероприятие "странным" и поинтересовалась, как организаторы обеспечили сохранность древних книг и исторических помещений.

В самой библиотеке заявили, что на входе и в залах работала охрана, алкоголя на мероприятии не было, а каких-либо нарушений за вечер не зафиксировали. Там пояснили, что формат направлен на привлечение молодой аудитории к чтению.

