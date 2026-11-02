"Литрейв" в Ленинской библиотеке вызвал споры в соцсетях

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

"Литературный рейв", прошедший в Российской государственной библиотеке (бывшая Ленинская библиотека. – Прим. ред.), вызвал споры в соцсетях. Часть пользователей поблагодарили за возможность увидеть учреждение в необычном формате, а другие заявили, что читальные залы не предназначены для вечеринок.

"Литрейв" прошел в РГБ в ночь на 1 ноября. Организатором вечеринки стало издательство "Эксмо". В самой библиотеке мероприятие анонсировали как "событие на стыке литературы и электронной музыки танцпола", пообещав сеты от диджеев, книжные инсталляции и перформансы.

Один из комментаторов заметил, что для такого рода музыки есть другие помещения, а не объекты культурного наследия. Однако другой парировал это и указал, что культура может быть и современной, а не только XVIII или XIX века.

К обсуждению присоединилась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она назвала мероприятие "странным" и поинтересовалась, как организаторы обеспечили сохранность древних книг и исторических помещений. Она спросила, не вынесли ли что-то из библиотеки.

"Минкультуры как на это смотрит? Нельзя же так безответственно относиться к культурному наследию", – написала она в MAX.

В самой библиотеке заявили, что на входе и в залах работала охрана, алкоголя на мероприятии не было, а каких-либо нарушений за вечер не зафиксировали. Там пояснили, что формат направлен на привлечение молодой аудитории к чтению: помимо рейва, проходили поэтические чтения и конкурс для начинающих авторов, а в залах были расставлены книги. В администрации Ленинки считают, что оценивать мероприятие могут только те, кто на нем побывал.

"Если вас ввело в заблуждение слово "рейв", то просто рекомендуем обратить внимание на то, что он был именно литературным", – сказали там, добавив, что посетители были интеллигентными и интересующимися людьми, а синтез музыки и литературы вызвал у них огромный интерес.

Организаторы сообщили, что все 3 тысячи гостей оформили читательские билеты. При этом председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил "Газете.ру", что успех эксперимента можно оценивать лишь по тому, вернутся ли молодые люди в библиотеку за книгами.

Миронов также отметил, что необходимость устраивать вечеринки для повышения интереса к чтению заставляет задуматься, и посетовал, что школьная программа не способствует воспитанию любви к книгам: в 10-м классе за год проходят практически всю великую русскую литературу второй половины XIX века при трех уроках литературы в неделю.

"Я хочу, чтобы в наших библиотеках было больше молодежи. Чтобы там читали, обсуждали книги, спорили, мыслили, открывали для себя новых авторов. Чтобы библиотека была местом живого общения, но прежде всего – местом встречи человека с книгой", – резюмировал парламентарий.

Ранее в столице прошел фестиваль "Московская книжная неделя". Он объединил издательства, книжные магазины, библиотеки, музеи, галереи, бары, кофейни и другие городские проекты. Свыше 70 участников подготовили более 150 событий. В программу вошли презентации книг, дни открытых дверей в редакциях и типографиях, прогулки по городу, книжные клубы, встречи с зарубежными авторами, кинопоказы и многое другое.

