Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 18:23

Происшествия

Более трех тысяч тарантулов в носках нашли у немцев и поляка в аэропорту Перу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В аэропорту столицы Перу Лимы задержали трех человек – поляка и двух немцев, которые пытались нелегально вывезти из страны более трех тысяч пауков, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Национальная служба лесов и дикой природы Перу (SERFOR) обнаружила пауков в багаже задержанных. В основном это крупные тарантулы и пауки-птицееды.

Членистоногих прятали в носках и чулках. Кроме того, в вещах были яйца, молодые особи и взрослые пауки, включая редкие виды, неизвестные науке.

Переправить груз планировали в Германию. Задержанию предшествовало анонимное сообщение.

Один из задержанных, возможно, является специалистом по птицеедам. Это позволяет предположить, что пауков везли для коллекционирования или научных исследований.

Незаконный вывоз тарантулов и экзотических животных из Перу – часть многомиллиардного нелегального рынка. Пауков вывозят для частных коллекций и фармацевтики, при этом многие попадают в лаборатории без разрешений.

Ранее брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из Польши пяти экзотических ящериц. Эти рептилии относятся к роду Rhacodactylus и в дикой природе обитают в Новой Каледонии. До 1994 года вид считался вымершим, но затем его снова обнаружили и стали разводить по всему миру.

Читайте также


происшествияживотныеза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика