Более трех тысяч тарантулов в носках нашли у немцев и поляка в аэропорту Перу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В аэропорту столицы Перу Лимы задержали трех человек – поляка и двух немцев, которые пытались нелегально вывезти из страны более трех тысяч пауков, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Национальная служба лесов и дикой природы Перу (SERFOR) обнаружила пауков в багаже задержанных. В основном это крупные тарантулы и пауки-птицееды.

Членистоногих прятали в носках и чулках. Кроме того, в вещах были яйца, молодые особи и взрослые пауки, включая редкие виды, неизвестные науке.

Переправить груз планировали в Германию. Задержанию предшествовало анонимное сообщение.

Один из задержанных, возможно, является специалистом по птицеедам. Это позволяет предположить, что пауков везли для коллекционирования или научных исследований.

Незаконный вывоз тарантулов и экзотических животных из Перу – часть многомиллиардного нелегального рынка. Пауков вывозят для частных коллекций и фармацевтики, при этом многие попадают в лаборатории без разрешений.

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