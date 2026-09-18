Шипохвостов, удавов и носух перевозили через грузовой терминал Шереметьево летом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Шипохвостов, удавов, капибар и носух перевозили через грузовой терминал аэропорта Шереметьево летом. Об этом сообщила пресс-служба гавани.

Всего с июня по август 2026 года терминал "Москва Карго" обработал свыше 5,7 тысячи авианакладных со спецкодом AVI, который обозначает перевозку животных. Общий вес по накладным оказался 120 тонн.

В число экзотических питомцев в Шереметьево вошли капуцины-фавны, кошачьи лемуры, беличьи саймири, краснорукие тамарины, белые совы, красноухие и сухопутные черепахи, кенгуру Беннета, малые поясохвосты, амурские тигры, носухи, соколы балобаны, шипохвосты, капибары, бычерылые скаты, радужные удавы, европейские лани и альпака, соболи, кошачьи лемуры, паукообразные обезьяны и центральноамериканские агути.

Самыми многочисленными и часто перевозимыми через Шереметьево стали домашние животные, в том числе кошки, собаки, грызуны и попугаи, а также насекомые – пчелы, шмели, шелкопряды и другие.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево при проектировании новых терминалов предусмотрит зоны выгула собак-проводников. Для получения помощи пассажиру с инвалидностью по зрению нужно рассказать о перевозке собаки при бронировании, после чего сообщить об этом в аэропорт по номеру телефона кол-центра с переадресацией в службу помощи маломобильным пассажирам.

