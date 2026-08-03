Шереметьево предусмотрит зону выгула собак-проводников при проектировании терминалов

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорт Шереметьево при проектировании новых терминалов предусмотрит зоны выгула собак-проводников. Об этом сообщила пресс-служба гавани.

В аэропорту отметили, что для получения помощи пассажиру с инвалидностью по зрению нужно рассказать о перевозке собаки при бронировании, после чего сообщить об этом в аэропорт по номеру телефона кол-центра с переадресацией в службу помощи маломобильным пассажирам.

"Сотрудник службы помощи окажет необходимые содействие и помощь такому пассажиру", – говорится в сообщении.

Ранее на привокзальных площадях Шереметьево запустили новую систему автоматической фиксации нарушений. В аэропорту пояснили, что система функционирует в режиме реального времени и устанавливает такие нарушения, как проезд без оплаты сразу за впереди идущим автомобилем, сбитие "стрелы" шлагбаума и третий въезд в течение двух часов.

При этом система также передает информацию о транспорте, который покинул парковку с нарушениями, в онлайн-режиме.

