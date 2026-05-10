Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 16:49

Технологии

В Шереметьево увеличили число биометрических кабин паспортного контроля

Фото: vk.com/"Международный аэропорт Шереметьево"

Число автоматизированных кабин паспортного контроля в зоне прилета терминала С в аэропорту Шереметьево увеличили до 20. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Мероприятия по расширению провели перед началом летнего сезона. Как уточнили в аэровокзале, с 9 мая в терминале С были запущены 30 автоматизированных кабин паспортного контроля "Сапсан". Эти системы позволяют пассажирам проходить процедуру без необходимости обращения к пограничникам.

В пресс-службе подчеркнули, что благодаря расширению большее число пассажиров международных рейсов смогут самостоятельно проходить контроль, используя биометрические кабины как при прибытии, так и при отправлении.

Воспользоваться ими могут россияне старше 18 лет с биометрическими паспортами серии 75 и выше. Сервис работает круглосуточно.

Соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках было подписано в октябре 2025 года главами Минтранса и Минцифры России Андреем Никитиным и Максутом Шадаевым, гендиректором "Центра биометрических технологий" Владиславом Поволоцким и гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским в рамках форума "Цифровая трансформация".

Несмотря на то что технология станет альтернативой паспорту при регистрации на рейс или посадке, у пассажиров останется возможность выбора предпочтительного способа.

Внедрение биометрического паспортного контроля в Шереметьево планируется летом 2026 года. Технология будет использоваться в трех местах: в киосках самостоятельной регистрации и сдачи багажа, на входе в "чистую" зону и на выходе на посадку.

Сначала она появится в терминале В для пассажиров рейсов Москва – Санкт-Петербург, а затем в международном терминале С.

Читайте также


технологиитранспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика