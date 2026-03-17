Новости

Новости

17 марта, 20:42

Общество

В РФ могут упростить регистрацию биометрии для людей с дефектами голоса

Фото: depositphotos/ra2studio

Минцифры РФ предложило ввести упрощенную процедуру регистрации биометрических данных для граждан с особенностями строения лица или дефектами голоса. Проект документа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе Центра биометрических технологий напомнили, что для регистрации биометрии необходимо сделать запись голоса и сфотографироваться в отделении уполномоченного банка. Министерство же предлагает разрешить регистрацию без записи голоса.

Кроме того, могут быть пересмотрены требования к образцам биометрии, чтобы люди с заметными особенностями строения лица без проблем получали к ней доступ. Предполагается, что эти меры сделают биометрические сервисы доступными для большего количества граждан.

Ранее стало известно о планах правительства РФ внести в Госдуму законопроект, разрешающий обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. Проработанный документ в сентябре должны представить кабмину Минюст РФ и другие заинтересованные ведомства.

