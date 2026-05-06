Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту

Более 360 зданий детских и взрослых поликлиник построили и реконструировали по новому стандарту в Москве в 2025 году. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что теперь там есть новейшее оборудование. Только в прошлом году в столичные медучреждения поступило свыше 11 тысяч единиц современной техники.

Мэр обратил внимание, что во всех новых поликлиниках создаются комфортные условия как для врачей, так и для пациентов. Кабинеты удобно расположены и разделены по зонам, а быстро найти их помогает удобная навигация. Кроме того, горожанам доступны электронные сервисы.

По словам градоначальника, теперь медицинская помощь в Москве оказывается быстро и качественно. Например, время ожидания планового приема участкового терапевта составляет 1 день, а врача-специалиста – 2 дня. Плановое рентген-исследование можно пройти уже спустя 2 дня с момента записи, КТ-исследование – через 3 дня, МРТ – через 5 дней.

Ранее Собянин рассказал, что каждый год в программах повышения квалификации принимают участие 70% столичных медиков. С 2021 года в Москве открыт кадровый центр Депздрава, который координирует работу разных учебных центров и ординатур. Только за 2025-й в нем прошли обучение свыше 50 тысяч врачей.

