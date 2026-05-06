06 мая, 10:15

Происшествия

Прокуратура Крыма организовала горячую линию после атаки БПЛА на Джанкой

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Прокуратура Крыма организовала горячую линию для оказания помощи жителям Джанкоя после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прием заявлений по факту происшествия и оказание юридической помощи осуществляется по номеру 8 (978) 053-62-08.

Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что прокуратура сотрудничает с другими ведомствами, чтобы обеспечить оперативную ликвидацию последствий удара. В свою очередь, прокурор республики Олег Камшилов взял ситуацию под личный контроль.

Об атаке ВСУ на Джанкой стало известно утром 6 мая. Жертвами удара стали пять человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны местных властей.

