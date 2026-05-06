Самолет Аэропракт-22 разбился в Омской области

Легкомоторный самолет Аэропракт-22 потерпел крушение в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, ЧП произошло вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Воздушное судно, эксплуатируемое ООО "Авиабаза", упало при выполнении авиационных работ.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

По информации РИА Новости, при крушении погибли два человека.

