06 мая, 10:43

Транспорт

На "Маяковской" и "Курской" появились стены памяти с именами ветеранов – работников метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Стены памяти с именами сотрудников Московского метрополитена, участвовавших в Великой Отечественной войне, появились у выхода № 1 на станции "Маяковская" и в аванзале "Курской". Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.

В числе увековеченных героев оказался машинист метро Алексей Рябышкин. В 1941 году он добровольно вступил в 1-й коммунистический рабочий батальон и служил в 18-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Ленинградского района.

Также там указано имя Дмитрия Дьячкова – машиниста Горьковского радиуса, который в том же году ушел в коммунистический батальон. Упоминается и Тамара Романова, работавшая токарем в вагоноремонтных мастерских, а в годы войны – на производстве военной техники.

Вместе с тем пассажиры могут ознакомиться с историей подвига Героя Советского Союза Николая Евстафьева, который во время форсирования реки Дунай обеспечивал связь для командного пункта 35-го стрелкового корпуса. После войны Евстафьев работал слесарем-осмотрщиком вагонов в электродепо "Северное".

Ранее горожан пригласили посетить исторический маршрут в рамках программы "Живое эхо Великой Победы" на ВДНХ. 9 и 10 мая гости увидят спектакли на основе рассказов ветеранов, кинокартины о Великой Отечественной войне, реконструкцию фронтового концерта и услышат легендарное сообщение диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Особую атмосферу создадут архивные фотографии и аудиоматериалы, например исторические объявления из громкоговорителей и песни военного времени.

