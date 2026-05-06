06 мая, 10:44

Происшествия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 35

Фото: телеграм-канал SHOT

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары выросло до 35. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

Там уточнили, что ранения получили 37 граждан, 2 из них погибли. В медучреждениях региона остаются 11 человек, 3 из них – в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получают помощь и находятся под наблюдением специалистов в амбулаторных условиях.

"Вопрос оказания медицинской помощи находится на особом контроле главы Чувашии Олега Николаева", – добавили в министерстве.

Украинские военные нанесли удар по Чебоксарам 5 мая. Из-за случившегося власти Чувашии ввели режим ЧС. Для местных жителей развернут пункт временного размещения. Там с гражданами работают сотрудники администрации, психологи и врачи.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте. По данным правоохранителей, для массированной атаки были использованы крылатые ракеты и не менее 8 дронов. Атака противника на Чебоксары и Чебоксарский округ будет расследована.

