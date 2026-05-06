06 мая, 10:56

Собянин: московские беспилотные трамваи совершили уже более трех тысяч рейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Беспилотные трамваи в столице совершили уже более 3 тысяч рейсов. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в сентябре 2025 года Москва стала первым городом в мире, запустившим движение беспилотного трамвая с пассажирами. Он начал курсировать по маршруту № 10 "Метро "Щукинская" – Улица Кулакова".

По словам главы города, такой трамвай перевез свыше 100 тысяч пассажиров, не нарушив при этом ни одного правила дорожного движения. Инновационный транспорт соблюдает скоростной режим и движется плавно, сам останавливается, закрывает двери, пропускает пешеходов.

Сейчас по городу курсируют уже 4 беспилотных трамвая. Они следуют графику и работают наравне с обычными трамваями.

Некоторые беспилотные трамваи пока что в тестовом режиме изучают город, создавая точную карту. Их программное обеспечение разработали сотрудники Московского метрополитена. Технология получила множество национальных и зарубежных премий, она работает лучше иностранных аналогов, отметил Собянин.

Как рассказал мэр, на данный момент еще один трамвайный вагон модернизируется. А всего в этом году беспилотные технологии получат еще 11 трамваев. Таким образом, их станет 15. Сначала каждый из них будет следовать в тестовом режиме, а потом уже начнет перевозить горожан. К 2030 году планируется оборудовать такими технологиями уже две трети всего парка московских трамваев.

Также в Москве появится новый трамвайный маршрут от района Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов до 3-й Владимирской улицы. Теперь жители смогут добираться до станций метро гораздо быстрее. Например, время в пути до станции "Шоссе Энтузиастов" сократится с 38 до 23 минут, а до "Авиамоторной" горожане смогут доехать за 29 минут вместо 42.

