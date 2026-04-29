Собянин: в Москве появится новый трамвайный маршрут от МКАД к центру

В Москве появится новый трамвайный маршрут протяженностью около 4 километров. Линия пройдет от района Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов до 3-й Владимирской улицы, где присоединится к существующей сети. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Мэр назвал возрождение трамвая одной из самых заметных тенденций столичного транспорта последних лет. В настоящее время сеть из 36 маршрутов и 432 километров путей связывает 86 районов города. Каждый день пассажиры совершают более 830 тысяч поездок – в 2 раза больше, чем в 2020 году. По прогнозам, к 2030-му число поездок увеличится еще в 1,5 раза – до 1,2 миллиона в день.

Существенным вкладом в рост популярности трамваев, продолжил градоначальник, стало создание диаметральных маршрутов. В частности, с момента запуска маршрута Т1 осенью 2025 года на нем совершили уже 10 миллионов поездок, а ежедневный пассажиропоток в коридоре между станцией метро "Университет" и Метрогородком вырос вдвое – с 60 до 120 тысяч поездок к день. На втором диаметре Т2, запущенном в апреле этого года, также заметен рост пассажиропотока.

В связи с этим столичные власти продолжат расширять географию московского трамвая. Новая линия позволит улучшить транспортную доступность района Ивановское. Сейчас, чтобы добраться до ближайших станций метро, местные жители пользуются автобусами. Иногда поездка занимает порядка 30–40 минут.

Используя трамвай, они смогут преодолеть этот путь быстрее, подчеркнул Собянин. Время поездки до станции метро "Шоссе Энтузиастов" сократится с 38 до 23 минут, а до "Авиамоторной" москвичи смогут добраться за 29 минут вместо 42.

Также горожане смогут воспользоваться первым беспересадочным трамвайным маршрутом от МКАД до центра Москвы. Он будет начинаться на улице Сталеваров и пройдет до Курского вокзала и Садового кольца.

"Еще один новый маршрут свяжет Ивановское со станцией метро "Семеновская", – добавил глава города.

По его словам, новая трамвайная линия с 5 остановками пройдет обособленно от автомобильного потока. На конечной остановке на улице Сталеваров сделают разворотное кольцо, здание для отдыха водителей и пересадку на городские и пригородные автобусы и электробусы.

Помимо этого, проект включает создание 2 перехватывающих парковок и отстойно-разворотной площадки для электробусов, оснащенной зарядными станциями. Приподнятые остановочные павильоны сделают посадку и высадку удобной для маломобильных москвичей и родителей с колясками, а умные павильоны оборудуют зарядными слотами для гаджетов и информационными табло.

Строительство нового участка ведется с использованием "бесстыкового пути" и виброгасящих матов. Это снизит уровень шума в жилых районах и рекреационных зонах Терлецкого и Измайловского парков.

Собянин подчеркнул, что шум от трамвая будет меньше, чем от машин, которые едут по шоссе Энтузиастов. Кроме того, по предварительным оценкам, после запуска трамвая он снизится примерно на 10%.

Он добавил, что развитие трамвайного сообщения – это существенный вклад мэрии Москвы в реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее на трамвайных диаметрах Т1 и Т2 внедрили цветное изображение номеров маршрутов. Теперь первый можно узнать по зеленому цвету, а второй – по красному. Цветное изображение ввели впервые в истории столицы, указывал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.