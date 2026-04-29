Певец Юрий Лоза назвал бредом и фейком лунную миссию американцев

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Москвой 24 назвал лунную миссию американцев бредом и фейком.

"Ну да, якобы полетели. Я уверен, что они никуда не летали. Там нет никакой конспирологии. Они тогда не летали и сейчас не летали", – заявил он.

Главным аргументом Лозы является неосуществимость задачи. Он призвал посмотреть план полета, который, по его мнению, сразу все проясняет.

"Даже притом что они врут про то, как устроен наш мир, все неосуществимая задача, даже при этом вранье", – уточнил певец.

Также у музыканта вызывает недоумение конструкция спускаемого аппарата. Он заявил, что там нечего критиковать и даже смотреть не на что – это смешно, особенно для человека, который хоть немного разбирается в фотографии или в том, как устроен мир.

Спускаемый аппарат Лоза назвал "кастрюлькой с железными ножками", похожими на ножки стула. Он задался вопросом, что получится, если попробовать поставить стул во дворе на неровную поверхность, и сам же ответил – получится "каша-размазня на четырех ножках", так как на неровной поверхности сидеть не получится.

Музыкант добавил, что даже на чуть неровном полу он сам уже не может сесть, потому что стул разваливается.

"Снять, как они сидят, общаются, играют в шашки, можно где угодно и как угодно. Для этого не надо лететь в космос. А показать нам, как это все происходит, – нет, не получается у них, понимаете? Это ж бред сивой кобылы", – добавил Лоза.

На вопрос о том, что бы он ответил ученому-физику, который докажет его ошибку, музыкант заявил, что из 100 опрошенных физиков половина не согласна с теорией Альберта Эйнштейна.

Ранее американская модель Ким Кардашьян заявила, что не верит, что американцы высадились на Луну в 1969 году. Она сослалась на статью, где якобы приводились слова астронавта Базза Олдрина о том, что высадки "не было".

Исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи, отвечая на слова модели, отметил, что американцы действительно были на Луне и даже шесть раз.