В Москве возможен еще один суточный рекорд высоты снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В Москве не исключен еще один суточный рекорд высоты снежного покрова 29 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, центр ненастного циклона ушел на северо-восток, к границе Архангельской области и Коми. Осадки в Московском регионе продолжат ослабевать, снег все чаще будет будет перемешиваться с дождем, ветер стихнет, постепенно вырастет температура, а вечером в облаках появятся прояснения.

"Но еще один рекорд сегодня (29 апреля 2026 года. – Прим. ред.) не исключен – высота таящего снежного покрова к 09:00 может оказаться выше 4 сантиметров, а именно столько составляет суточный рекорд высоты снежного покрова для 29 апреля и держится он уже 95 лет", – отметил Леус.

Всего с начала апреля в столице выпало более 227% месячной нормы осадков. Суммарное количество осадков на местной метеостанции на ВДНХ составило 84 миллиметра. В связи с этим месяц может войти в тройку самых влажных.