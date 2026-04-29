Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 07:13

Общество

В Москве возможен еще один суточный рекорд высоты снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В Москве не исключен еще один суточный рекорд высоты снежного покрова 29 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, центр ненастного циклона ушел на северо-восток, к границе Архангельской области и Коми. Осадки в Московском регионе продолжат ослабевать, снег все чаще будет будет перемешиваться с дождем, ветер стихнет, постепенно вырастет температура, а вечером в облаках появятся прояснения.

"Но еще один рекорд сегодня (29 апреля 2026 года. – Прим. ред.) не исключен – высота таящего снежного покрова к 09:00 может оказаться выше 4 сантиметров, а именно столько составляет суточный рекорд высоты снежного покрова для 29 апреля и держится он уже 95 лет", – отметил Леус.

Всего с начала апреля в столице выпало более 227% месячной нормы осадков. Суммарное количество осадков на местной метеостанции на ВДНХ составило 84 миллиметра. В связи с этим месяц может войти в тройку самых влажных.

Мокрый снег будет идти в столице до 30 апреля

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика