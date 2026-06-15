Жильцы еще 27 домов получили квартиры по реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все жильцы 27 расселяемых в Москве домов в мае получили квартиры по программе реновации. Об этом заявила руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она отметила, что всего в последний месяц весны новое жилье получили порядка 5 тысяч человек, что стало самым большим показателем с начала года. На востоке Москвы, например, расселили 6 старых домов, а на юго-востоке и северо-востоке – по 5.

По словам Соловьевой, сейчас на осмотр жилья и новоселье уходит около 6,5 месяца. При этом 97% москвичей переезжают в первые 3 месяца.

Те, кому предстоит переезд, могут получить дополнительную информацию на портале mos.ru. Участники программы реновации с полной учетной записью могут также настроить фильтры и получить персональные инструкции.

Тем временем на севере столицы с начала года в новые квартиры в рамках программы реновации переехали более тысячи семей. Первая новостройка там была передана под заселение в 2018 году, а сейчас их количество уже достигло 63. При этом больше всего горожан получили новое жилье в районе Коптево.