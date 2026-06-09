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09 июня, 11:37

Город

Расселение по программе реновации охватило более 1,5 тысячи устаревших домов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расселение по программе реновации охватило более 1,5 тысячи домов старого жилого фонда столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего в программу, которую утвердили в 2017 году, включили 5 176 зданий. Жители 1 530 из них либо переехали, либо находятся в процессе переселения. Этот процесс происходит волнами, а новые дома возводятся на месте демонтированных или заранее подготовленных площадках.

"Такой подход позволяет поэтапно обновлять жилой фонд и обеспечивать горожан современным жильем в привычных им районах. Так, больше всего домов расселение затронуло в Восточном административном округе – 272, на втором и третьем местах юго-восток и запад – 228 и 193 жилых здания соответственно", – сказал Ефимов.

Расселяемые дома демонтируют при помощи "умного сноса". Это позволяет не только поэтапно сносить дома, но и отправлять весь строительный мусор сразу на переработку. На пустых территориях, оставшихся от снесенных зданий, начинают возводить уже новые дома с необходимой инфраструктурой.

"С начала ее реализации во всех районах столицы уже демонтировано более 880 домов. Все участники программы получают квартиры с улучшенной планировкой в новых жилых комплексах, построенных по стандартам реновации", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, придомовая территория возле новостроек благоустраивается, появляются зеленые территории, детские и спортивные площадки, места для тихого отдыха.

В домах, снесенных в рамках реновации, проживали около 149 тысяч москвичей, почти пятая часть из них (28,3 тысячи человек) жили на юго-востоке столицы, где демонтировали 151 дом. На севере Москвы из 85 подобных зданий в новые жилища переехали около 19,3 тысячи участников программы, а на востоке – почти 18,6 тысячи граждан из 119 домов.

Избежать очередей в процессе оформления документов на новые квартиры помогает суперсервис "Переезд по программе реновации", в котором доступна онлайн-запись на осмотры предложенных городом вариантов и для заключения договоров, добавила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее сообщалось, что в рамках реновации в столице одновременно проектируют и строят около 11 миллионов квадратных метров жилья. Новое дома появятся более чем на 500 площадках. При этом темпы строительства растут. Только в прошлом году в Москве возвели порядка 2,3 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордом с начала реализации программы.

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