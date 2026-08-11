Гражданину КНР вынесли приговор в Приморье за хранение рогов редких сайгаков

Фото: legion-media.com/Alamy/Yakov Oskanov

Дальнереченский районный суд Приморья назначил 8 месяцев принудительных работ гражданину КНР, который незаконно приобрел и хранил 33 рога сайгаков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Суд установил, что в 2021 году мужчина купил рога, которые, согласно экспертизе, принадлежали 18 особям сайгака. Он хранил их в помещении одной из организаций в Дальнереченске до обнаружения и изъятия сотрудниками погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Помимо принудительных работ, осужденному назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Из его заработной платы также будут удерживать 5% в доход государства.

Сайгак относится к редким видам и с 2002 года имеет международный статус находящегося в критическом состоянии. В России сохранилась популяция в несколько тысяч особей.

Ранее сотрудники Домодедовской таможни задержали 41-летнюю бортпроводницу, прибывшую из Вьетнама, с 15 бутылками итальянского вина общей стоимостью почти 2 миллиона рублей. Алкоголь обнаружили в чемодане при выборочном контроле в "зеленом" коридоре.

Экспертиза подтвердила подлинность красных сухих вин Sassicaia и Bolgheri Sassicaia урожая 2021 года. Против женщины возбуждены административные дела за недекларирование и несоблюдение запретов на ввоз, ей грозит штраф до двукратной стоимости товара и конфискация.