Собянин рассказал, как реновация решает задачу создания безбарьерной среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При строительстве жилья в рамках программы реновации в Москве особое внимание уделяется созданию доступной среды в квартирах, местах общего пользования и придомовых территориях. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что такой подход позволяет кардинально улучшать повседневную жизнь пожилых людей, родителей с колясками и москвичей с особенностями здоровья.

"Для последней категории горожан в рамках программы реновации мы строим специальные адаптированные квартиры, в которых будет удобно передвигаться на инвалидных колясках", – подчеркнул Собянин.

В таких квартирах расширяются коридоры, увеличиваются дверные проемы, включая санузел и балкон. Также в прихожих предусмотрены места, где можно обустроить шкаф или кладовую для хранения кресла-коляски, а в санузлах устанавливаются специальные поручни.

Кроме того, в таком жилье розетки, выключатели, дверные ручки, домофон и глазок на входной двери располагаются на удобной для сидящего человека высоте.

Всего с начала реализации программы реновации было построено более 1,4 тысячи адаптированных квартир. Почти 400 передали под переселение в 2025 году, уточнил мэр, добавив, что такое жилье получили более 2,2 тысяч граждан и членов их семей.

При этом, помимо квартир, по новым стандартам сделаны и входы в подъезд – их устраивают на одном уровне с тротуаром. Также, где это возможно, делают сквозные проходы.

На полу специалисты укладывают рельефную тактильную плитку, а в лифты в новостройках можно без труда заехать на коляске или зайти с детской коляской.

"Достаточно интересное новшество – пожаробезопасные зоны на этажах. Если спускаться по лестнице сложно, в этих защищенных от задымления помещениях можно дождаться пожарных", – рассказал мэр.

Новостройки по программе реновации формируют гармоничную, продуманную, безопасную и доступную среду.

Собянин ранее рассказал, что столица уже вышла на массовое домостроение в рамках программы реновации. По его словам, главная задача программы – переселить около миллиона москвичей. Это "беспрецедентная на мировом уровне" цель, но глава города выразил уверенность в ее успешной реализации.

В настоящее время в рамках программы реновации в Москве одновременно проектируют и строят около 11 миллионов квадратных метров жилья. В целом новое жилье появится более чем на 500 площадках.